Kaynak: İHA

Sivas’tan hareket ederek Ağrı’ya giden dağ ekibi, rehber Resul Çivaş yönetiminde Ağrı Dağı tırmanışı gerçekleştirdi. 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle ülkenin en yüksek noktası konumunda bulunan dağ, dört mevsim boyunca yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ile sporsevere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Çetin doğa koşulları ve yüksek irtifaya rağmen planlanan rotayı başarıyla kat eden ekip, zirveye ulaşarak hedefine vardı. En üst noktada yer alan manzarayı seyreden sporseverler, etkinliğin tamamlanmasının ardından emniyetli bir şekilde iniş yaptı.