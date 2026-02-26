Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Sivaslı Cindy Tülin Şahin’in kızı Leyla’ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Ünlü manken Tülin Şahin’in, Portekizli iş insanı eski sevgilisi Pedro de Noronha’dan olan 6 yaşındaki kızı Siena Leyla’nın soyadını kendi soyadıyla değiştirmek için açtığı dava sonuçlandı. İşte detaylar...

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Tülin Şahin, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak dava açmıştı.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Hürriyet’in haberine göre mahkemeye sunulan dilekçede “Çocuğun ‘Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha’ olarak yaşaması, toplumsal ve hukuki açıdan zor olup, karışıklıklara neden olmaktadır. Çocuğun nüfustaki ad ve soyadının ‘Leyla Siena Şahin’ olarak düzeltilmesini istiyoruz” denilmişti.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Mahkeme, Tülin Şahin’e çocuğun biyolojik babası Pedro de Noronha’yı davaya dahil etmesi için 2 haftalık kesin süre vermişti.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Şahin’in bu süre içinde babayı davaya dahil etmemesi üzerine dava usul yönünden reddedildi.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Tülin Şahin, Türk asıllı ünlü bir top model, moda tasarımcısı, televizyon sunucusu, yazar ve girişimcidir.13 Aralık 1979 tarihinde Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Ailesi aslen Sivas'lıdır; çocukluğunu Danimarka'da geçti. Cindy Crawford'a olan çarpıcı benzerliği nedeniyle Türk ve dünya basınında uzun yıllar ‘Sivaslı Cindy’ lakabıyla anıldı.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Kariyerine 15 yaşında Supermodel of Denmark yarışmasında birinci olarak başlamış, ardından 1998'de Paris'e giderek profesyonel mankenliğe adım attı. 1999'da Zeki Triko için Türkiye'ye gelmiş ve burada büyük tanınırlık kazandı.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Modellik dışında uluslararası markalara trend danışmanlığı, seminerler vermekte; çeşitli yayınlarda yazılar yazmakta ve freelance moda editörlüğü yaptı. 2001'de kendi web sitesini açarak Türkiye'de öncü oldu, 2008'de kadınlara yönelik Tuliss platformunu kurdu.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Ayrıca UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapmış, televizyonda "Tülin Şahin ile Moda" gibi programlar sundu.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

7 dil biliyor (Türkçe, Danca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İsveççe, Norveççe) ve çeşitli sosyal projelerde yer aldı. Özel hayatında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkisinden Siena Leyla adlı bir kızı vardı.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in kızı Leyla'ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi

Son dönemde kızının soyadıyla ilgili bir dava gündeme geldi.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin’in kızı Leyla’ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi - Resim: 12
Sivaslı Cindy Tülin Şahin’in kızı Leyla’ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi - Resim: 13
Sivaslı Cindy Tülin Şahin’in kızı Leyla’ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi - Resim: 14
Sivaslı Cindy Tülin Şahin’in kızı Leyla’ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi - Resim: 15
Sivaslı Cindy Tülin Şahin’in kızı Leyla’ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi - Resim: 16
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
