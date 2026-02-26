Tülin Şahin, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak dava açmıştı.
Sivaslı Cindy Tülin Şahin’in kızı Leyla’ya soyadı şoku: Mahkeme karar verdi
Ünlü manken Tülin Şahin’in, Portekizli iş insanı eski sevgilisi Pedro de Noronha’dan olan 6 yaşındaki kızı Siena Leyla’nın soyadını kendi soyadıyla değiştirmek için açtığı dava sonuçlandı. İşte detaylar...
Hürriyet’in haberine göre mahkemeye sunulan dilekçede “Çocuğun ‘Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha’ olarak yaşaması, toplumsal ve hukuki açıdan zor olup, karışıklıklara neden olmaktadır. Çocuğun nüfustaki ad ve soyadının ‘Leyla Siena Şahin’ olarak düzeltilmesini istiyoruz” denilmişti.
Mahkeme, Tülin Şahin’e çocuğun biyolojik babası Pedro de Noronha’yı davaya dahil etmesi için 2 haftalık kesin süre vermişti.
Şahin’in bu süre içinde babayı davaya dahil etmemesi üzerine dava usul yönünden reddedildi.
TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?
Tülin Şahin, Türk asıllı ünlü bir top model, moda tasarımcısı, televizyon sunucusu, yazar ve girişimcidir.13 Aralık 1979 tarihinde Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu.
Ailesi aslen Sivas'lıdır; çocukluğunu Danimarka'da geçti. Cindy Crawford'a olan çarpıcı benzerliği nedeniyle Türk ve dünya basınında uzun yıllar ‘Sivaslı Cindy’ lakabıyla anıldı.
Kariyerine 15 yaşında Supermodel of Denmark yarışmasında birinci olarak başlamış, ardından 1998'de Paris'e giderek profesyonel mankenliğe adım attı. 1999'da Zeki Triko için Türkiye'ye gelmiş ve burada büyük tanınırlık kazandı.
Modellik dışında uluslararası markalara trend danışmanlığı, seminerler vermekte; çeşitli yayınlarda yazılar yazmakta ve freelance moda editörlüğü yaptı. 2001'de kendi web sitesini açarak Türkiye'de öncü oldu, 2008'de kadınlara yönelik Tuliss platformunu kurdu.
Ayrıca UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapmış, televizyonda "Tülin Şahin ile Moda" gibi programlar sundu.
7 dil biliyor (Türkçe, Danca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İsveççe, Norveççe) ve çeşitli sosyal projelerde yer aldı. Özel hayatında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkisinden Siena Leyla adlı bir kızı vardı.
Son dönemde kızının soyadıyla ilgili bir dava gündeme geldi.