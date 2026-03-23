Dünya çapında meme kanseri farkındalığının sembolü olan ‘Pembe Kurdele’ (Pink Ribbon) hareketinin Türkiye’deki öncü isimlerinden ünlü top model Tülin Şahin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilen Şahin, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi.

HASTA YATAĞINDAN İLK MESAJ

Geçirdiği cerrahi müdahalenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini bilgilendiren ünlü model, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, operasyonun tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyat oldum. İyiyim, çok şükür. Şimdi patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır."

PATOLOJİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Yıllardır meme kanserine karşı toplumsal bilinci artırmak için projelerde yer alan Şahin’in, riskli kitlenin alınmasının ardından tedavi sürecinin geri kalanı için gelecek patoloji raporlarını beklediği öğrenildi. Ünlü modelin bu zorlu süreçte bile "erken teşhis" vurgusu yapması, takipçileri ve sevenleri tarafından takdirle karşılandı.

Tülin Şahin, 1980 yılında Danimarka’da doğan, Sivas asıllı dünyaca ünlü bir süper modeldir. Kariyerine 14 yaşında keşfedilerek başlayan Şahin, Cindy Crawford’a olan benzerliğiyle "Sivaslı Cindy" olarak tanınsa da, 7 dil bilmesi ve disipliniyle küresel bir marka haline gelmiştir. Victoria's Secret dahil pek çok dev marka ile çalışan sanatçı, aynı zamanda UNICEF Türkiye iyi niyet elçisidir.

Modelliğin yanı sıra yazarlık ve sunuculuk yapan Şahin, 2019 yılında kızı Siena Leyla'yı kucağına almıştır. Son olarak göğsündeki riskli bir tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü model, patoloji sonuçlarını beklerken "erken teşhisin" hayati önemini bir kez daha vurgulamıştır.

KADIN SAĞLIĞI PROJELERİNE DESTEK VERDİ

Tülin Şahin, modellik dışındaki çok yönlü kimliğiyle de tanınır. Yazarlık kariyerinde sağlıklı yaşam ve güzellik üzerine kitaplar kaleme alan Şahin, uzun yıllardır kendi televizyon programlarını hazırlayıp sunmaktadır. Disiplini sayesinde global markaların yüzü olmayı sürdüren ünlü isim, "Pembe Kurdele" elçisi olarak kadın sağlığı projelerine aktif destek vermektedir.

Tülin Şahin, kariyeri boyunca genellikle disiplini ve profesyonelliğiyle tanınsa da, özellikle son yıllarda özel hayatı ve iş dünyasındaki bazı sert çıkışlarıyla gündeme gelmiştir.

İşte Tülin Şahin’in dahil olduğu polemiklerin kronolojik özeti:

SİVASLI CİNDY LAKABI

Kariyerinin başında dünyaca ünlü model Cindy Crawford'a benzerliğiyle tanındı. Bu benzerlik ona büyük ün getirse de, Şahin uzun süre sadece bu isimle anılmaktan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. "Ben sadece bir benzer değilim, kendi markamı yaratıyorum" çıkışlarıyla bu etiketten sıyrılmaya çalışması o dönem medya ile arasında küçük çaplı bir gerginlik yarattı