Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRÜYOR

Doğal ve yöresel ürünlere yönelik ilginin artmasıyla birlikte madımak da sosyal medya platformlarında sıkça konuşulan lezzetlerden biri haline geldi. Özellikle madımak yemeği ve çorbası tarifleri, yemek içerikleri üreten hesaplarda yoğun ilgi görüyor.

Hem geleneksel mutfağı keşfetmek hem de doğal ürünleri sofralarına taşımak isteyenler için madımak, yaz aylarının en dikkat çeken yöresel lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor.