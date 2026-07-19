Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor

Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor

Sivas'ın kırsal bölgelerinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğanın en özel bitkilerinden biri yeniden gün yüzüne çıktı. Yalnızca belirli dönemlerde toplanabilen ve yöre halkının "yeşil altın" olarak nitelendirdiği madımak otu, bu yıl da hem üreticilerin hem de tüketicilerin gözdesi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor - Resim: 1

Yüzyıllardır Anadolu mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan madımak, kendine özgü aroması ve besleyici yapısıyla dikkat çekiyor. Geleneksel tariflerde önemli bir yere sahip olan bu doğal lezzet, son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin de etkisiyle daha geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başladı.

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Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor - Resim: 2

SİVAS'TA MADIMAK MESAİSİ BAŞLADI

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Sivas'ın dağlık ve kırsal alanlarında madımak toplama sezonu açıldı. Sabahın erken saatlerinde arazilere çıkan vatandaşlar, özenle topladıkları madımakları pazarlarda satışa sunuyor. Tezgahlarda yerini alan taze madımak, kısa sürede alıcı buluyor.

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Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor - Resim: 3

Sivas mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilen madımak, hafif ekşimsi tadı ve kendine has aromasıyla sofralarda önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

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Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor - Resim: 4

BESİN DEĞERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Lif bakımından zengin yapısıyla bilinen madımak; vitamin, mineral ve antioksidan içeriği sayesinde sağlıklı beslenme düzeninde tercih edilen doğal ürünler arasında gösteriliyor. Dengeli bir beslenme programının parçası olarak tüketildiğinde sindirim sisteminin normal çalışmasını desteklemeye yardımcı olabileceği ve besleyici yapısıyla öne çıktığı belirtiliyor.

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Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor - Resim: 5

Geleneksel Sivas mutfağında çoğunlukla bulgur, pastırma ve sarımsakla pişirilen madımak yemeği, yaz aylarında hafif ve yöresel lezzet arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

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Sivas'ın yeşil altını tezgahlarda: Yılda bir kez toplanıyor, yok satıyor - Resim: 6

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRÜYOR

Doğal ve yöresel ürünlere yönelik ilginin artmasıyla birlikte madımak da sosyal medya platformlarında sıkça konuşulan lezzetlerden biri haline geldi. Özellikle madımak yemeği ve çorbası tarifleri, yemek içerikleri üreten hesaplarda yoğun ilgi görüyor.

Hem geleneksel mutfağı keşfetmek hem de doğal ürünleri sofralarına taşımak isteyenler için madımak, yaz aylarının en dikkat çeken yöresel lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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