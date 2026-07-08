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Kaynak: İHA

Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanından gelecek motosiklet tutkunları Sivas'ta buluşacak.

Sivas Belediyesi, Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) ve Sivas Motosiklet Platformu iş birliğinde düzenlenen Sivas Motosiklet Festivali, Cuma günü gerçekleşecek.

Festival kapsamında Türkiye’nin 80 ilinden yaklaşık 2 bin motorcunun Sivas’a gelmesi tahmin ediliyor.

Buluşma Sıcak Çermik’te olacak.

Festival süresince katılımcılar için Aquapark havuz etkinlikleri, halk oyunları gösterileri ve çeşitli konserler yapılacak.

Renkli görüntülere sahne olması beklenen organizasyonun ikinci günündeki etkinlikler ise Sivas kent merkezinde düzenlenecek.