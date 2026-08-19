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Kaynak: İHA

Sivas'ta hafta sonu balık tutmak için Serpincik Göleti'ni tercih eden Ahmet Bıçakçıgil ve arkadaşları, büyük bir sürprizle karşılaştı. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan gölette oltasını suya bırakan Bıçakçıgil, bir süre sonra büyük bir hareketlilik fark etti.

Oltaya takılan dev canlıyı karaya çekebilmek için yoğun bir mücadele veren balıkçıya, durumu gören çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Ortak çaba sonucunda sudan çıkarılan devasa yayın balığının boyunun 1,5 metre olduğu belirlendi. Yakaladığı dev balıkla hatıra fotoğrafı çektiren Bıçakçıgil, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Av anını anlatan Ahmet Bıçakçıgil, "Haftasonu Serpincik Göleti'nde balık tutmaya gittim. Öğlen saatlerinde yakaladığım yayın balığı önce oltadan yemi aldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar oltaya yakalandı. Balığı kıyıya çekmek için büyük bir mücadele verdim. Öyle mücadele ettiğimi gören çevredeki vatandaşlarda bana yardıma geldi. 1,5 metrelik yayın balığını uzun bir uğraş sonrasında kıyıya getirdik" dedi.