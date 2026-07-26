Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerleşim alanlarında yılan görülme vakalarında artış yaşandı. İlçeye bağlı Gürçayır beldesinin Yeni Mahalle semtinde ikamet eden R.Ö., evinin bahçesindeki odun yığını içinde bir yılan bulunduğunu fark ederek durumu yetkililere iletti.
Bildirim üzerine adrese yönlendirilen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel yakalama ekipmanları vasıtasıyla yılanı bulunduğu noktadan zarar vermeden çıkardı. Çevre emniyetinin sağlanmasının ardından yakalanan sürüngen, insan yerleşiminden uzak, güvenli bir alanda doğaya salındı.
Sıcak havaların etkisiyle sürüngen hareketliliğinin arttığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Olası bir yılan karşılaşmasında bireysel müdahaleden kaçınılması gerektiği vurgulanırken, durumun vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya itfaiye birimlerine bildirilmesinin önemi hatırlatıldı.