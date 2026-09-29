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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Sivas Numune Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan yeni idari bina, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern ve işlevsel yapısıyla hastane yönetiminin çalışma koşullarını iyileştirmesi ve kurum içindeki koordinasyonu güçlendirmesi hedeflenen binanın açılışına geniş katılım sağlandı. Programda ayrıca afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere donatılan Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı da incelendi.

YENİ İDARİ BİNA İÇİN KURDELE KESİLDİ

Sivas Numune Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin yanı sıra idari altyapının güçlendirilmesine yönelik önemli bir yatırım daha tamamlandı.

Yapımı tamamlanan Sivas Numune Hastanesi Yeni İdari Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ile il protokolü ve sağlık yöneticileri katıldı.

Gerçekleştirilen törenin ardından kurdele kesilerek yeni idari bina resmen hizmete sunuldu.

İDARİ BİRİMLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Modern, işlevsel ve hastanenin hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan yeni idari binada çok sayıda birimin faaliyet göstermesi planlanıyor.

Yeni binada;

Başhekimlik,

İdari ve Mali Hizmetler,

Sağlık Bakım Hizmetleri,

Destek ve Kalite Hizmetleri,

Teknik Hizmetler

birimleri hizmet verecek.

Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte hastane yönetiminin daha bütüncül bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Birimlerin daha uygun bir çalışma ortamında hizmet vermesiyle birlikte kurum içindeki koordinasyonun artırılması, iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve idari işleyişin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Vali Şimşek: “Müstakil ve Modern Bir Hizmet Binasına Kavuşmaları Son Derece Önemliydi”

Açılış programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yeni idari binanın hastane yöneticileri açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Vali Şimşek, konuşmasında yeni hizmet binasının sağlık yöneticilerine daha nitelikli bir çalışma ortamı sunacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“İdarecilerimizin yeni hizmet binalarını güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Şüphesiz hastane idarecilerimizin müstakil ve modern bir hizmet binasına kavuşması son derece önemliydi. Bu sayede idarecilerimiz daha uygun ve nitelikli bir çalışma ortamında hizmetlerini sürdürecekler.”

“SİVAS’TA HER ALANDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR”

Sivas’ta farklı alanlarda yatırımların sürdüğünü ifade eden Vali Şimşek, sağlık hizmetlerinin de bu dönüşümden önemli ölçüde pay aldığını söyledi.

Şimşek, kentte sağlık, eğitim, ulaşım, kültür ve turizm başta olmak üzere farklı alanlarda ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sivas’ımızda her alanda önemli bir dönüşüm devam ediyor. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan kültür ve turizme kadar şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Elbette sağlık hizmetlerimiz de bu dönüşümden önemli ölçüde payını alıyor.”

YENİ BİNA ÇALIŞMA KOŞULLARINI GÜÇLENDİRECEK

Yeni idari binanın hizmete alınmasıyla birlikte yalnızca fiziki bir alanın oluşturulması değil, hastanenin idari işleyişinin de daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Başhekimlik ve diğer idari birimlerin daha modern bir çalışma ortamında hizmet vermesiyle birlikte, farklı birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde idari organizasyonun da önemli bir rol oynadığı dikkate alındığında, yeni binanın hastane yönetiminin günlük iş süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor.

PROGRAMDA MOBİL ACİL SAĞLIK OPERASYON MERKEZİ DE İNCELENDİ

Açılış programı kapsamında Sivas Numune Hastanesi’nin yeni idari binasının yanı sıra Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı da incelendi.

Afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde kullanılmak üzere hazırlanan araç, operasyon yönetimi, koordinasyon, haberleşme ve karar destek faaliyetlerinin sahada daha etkin şekilde yürütülmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlandı.

Mobil merkez, özellikle geniş kapsamlı afet ve acil durumlarda saha ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması ve operasyonların merkezi şekilde yönetilmesi açısından kullanılacak.

MOBİL MERKEZ ÇOK SAYIDA TEKNOLOJİK DONANIMA SAHİP

Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı, kriz ve saha yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek farklı teknolojik sistemlerle donatıldı.

Araç içerisinde 7 kişilik toplantı ve kriz yönetim alanı bulunuyor. Bunun yanı sıra operatör ve kontrol ünitesi, uydu internet ve haberleşme sistemleri, görüntüleme ve video konferans sistemleri yer alıyor.

Mobil merkezde ayrıca teleskopik mast ve PTZ kamera sistemi ile çevrenin ve operasyon alanının izlenmesine yönelik teknik altyapı oluşturuldu.

Aracın bağımsız enerji sistemi ve merkezi kontrol altyapısı da bulunuyor. Bu özellikleri sayesinde merkezin, afet ve acil durumlarda saha şartlarına uygun şekilde faaliyet gösterebilmesi hedefleniyor.

AFET VE ACİL DURUMLARDA KOORDİNASYONA KATKI SAĞLAYACAK

Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi’nin özellikle afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde sağlık ekiplerinin koordinasyonuna katkı sunması amaçlanıyor.

Saha ekiplerinden gelen bilgilerin değerlendirilmesi, ilgili birimler arasında iletişimin sağlanması, toplantı ve kriz yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ile operasyonel karar süreçlerinin desteklenmesi aracın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.

Uydu haberleşmesi ve bağımsız enerji altyapısının bulunması ise iletişim ve enerji erişiminin sınırlı olabileceği olağanüstü durumlarda merkezin kullanılabilmesine yönelik önemli bir altyapı oluşturuyor.

SİVAS SAĞLIK ALTYAPISINDA YENİ YATIRIM

Sivas Numune Hastanesi Yeni İdari Binası’nın hizmete alınması ve Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi’nin sağlık hizmetlerinin kullanımına sunulması, kentte sağlık altyapısının farklı alanlarda güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında değerlendiriliyor.

Yeni idari binayla hastane yönetiminin daha modern bir ortamda faaliyet göstermesi, birimler arasındaki koordinasyonun artırılması ve iş süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanırken; Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi ile de afet ve acil durumlarda saha yönetimi ve koordinasyon kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Düzenlenen program, yeni idari binanın açılışının gerçekleştirilmesi ve Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi’nin incelenmesinin ardından sona erdi.