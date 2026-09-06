Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole çıktı, kazada araçta bulunan sürücü ve 4 yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 16.00 sularında, Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında yaşandı.

Sivas-Kayseri karayolunda facia: 5 yaralı - Resim : 1

Sivas istikametine gitmekte olan T.C. sevk ve idaresindeki 34 EIU 600 plakalı, Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole çıktı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

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Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.