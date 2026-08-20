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Kaynak: İHA

Sivas’ın İmranlı bölgesinde yer alan Demirtaş köyündeki doğal oluşumlu mağara, heybetli görünümü ve sırlarıyla hem yöre halkının hem de seyahatseverlerin dikkatini çekiyor. Geçmişten günümüze çeşitli efsanelerle anılan bu alan, derinliklerine uzanan yapısıyla merak uyandırıyor.

Köy sakinlerinden Şenol Akbulut, yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını zamanla eritmesi sonucu meydana gelen yapının yaklaşık 400 metre uzunluğa ve 47 metre genişliğe ulaştığını belirtti. İçerisinde aşınan taşların hâlen korunduğunu vurgulayan Akbulut, mağaranın bilimsel incelemelerle ele alınması gerektiğini ve bölge turizmine yüksek katkı sunabilecek bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.