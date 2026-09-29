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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde, Dünya Bankası desteği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla hayata geçirilen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamındaki Güneş Enerjisi Santrali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 100 milyon TL yatırım değerine sahip tesis, üniversite bütçesinden herhangi bir ilk yatırım harcaması yapılmadan tamamen hibe desteğiyle üniversiteye kazandırıldı.

SİVAS’TA YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNEMLİ YATIRIM

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırım daha hayata geçirildi.

SCÜ Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali’nin açılışı, geniş katılımlı törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Namık Güver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak ile il protokolü ve davetliler katıldı.

YAKLAŞIK 100 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Dünya Bankası tarafından desteklenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında inşa edilen GES tesisinin yatırım değerinin yaklaşık 100 milyon TL olduğu bildirildi.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yatırımın üniversite bütçesine ilk yatırım maliyeti oluşturmadan gerçekleştirilmesi oldu.

Tamamı hibe desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kullanımına sunuldu.

Bu yönüyle yatırımın, üniversitenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamasının yanı sıra kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da katkı sunması hedefleniyor.

4 BİN 32 GÜNEŞ PANELİ ELEKTRİK ÜRETECEK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan GES, sahip olduğu teknik kapasiteyle dikkat çekiyor.

Tesiste;

2.217,6 kWp kurulu güç,

yaklaşık 2,2 MWp toplam kapasite,

her biri 550 Wp gücünde,

toplam 4 bin 32 güneş paneli

bulunuyor.

Arazi tipi olarak kurulan santral sayesinde güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının üniversite bünyesinde daha etkin şekilde kullanılması amaçlanıyor.

YILDA YAKLAŞIK 2 BİN 56 TON KARBON EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Projenin yalnızca enerji üretimi açısından değil, çevresel etkileri bakımından da önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

GES’in faaliyete geçmesiyle birlikte yılda yaklaşık 2 bin 56 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi öngörülüyor.

Bu yönüyle proje, karbon salımının azaltılması, çevre dostu enerji üretiminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS HEDEFİNE KATKI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde hayata geçirilen GES projesinin, üniversitenin sürdürülebilir kampüs hedeflerine de katkı sağlaması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması amacıyla hayata geçirilen proje, üniversite altyapısında enerji dönüşümünün önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Projenin devreye alınmasıyla birlikte üniversitenin enerji altyapısında yenilenebilir kaynakların payının artırılması hedefleniyor.

VALİ ŞİMŞEK: “ENERJİ POLİTİKALARININ MERKEZİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR YER ALIYOR”

Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, dünyada enerji politikalarının merkezinde yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunduğuna dikkat çekti.

Sivas’ın enerji üretimindeki mevcut konumuna vurgu yapan Vali Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün dünyada enerji politikalarının merkezinde yenilenebilir kaynaklar yer alıyor. Ülkemiz de bu alandaki yatırımlarını her geçen yıl artırıyor. Sivas’ımız ise enerji üretiminde güçlü bir konuma sahip. Sivas’ımız, bugün tükettiği elektriğin yaklaşık 6 katını üreten ve ülkemizin enerji üretimine önemli katkı sağlayan bir şehirdir.”

Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen GES projesinin de kentin yenilenebilir enerji vizyonunun kurumsal düzeydeki örneklerinden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bugün açılışını yaptığımız bu tesis de şehrimizin yenilenebilir enerji vizyonunun kurumsal olarak güzel bir örneğidir.”

SİVAS’IN ENERJİ POTANSİYELİNE ÜNİVERSİTEDEN KATKI

Sivas’ın enerji üretimindeki güçlü konumunun yanı sıra güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan daha fazla yararlanılması, kentteki enerji yatırımlarının çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde hizmete alınan GES de bu yaklaşımın eğitim ve kamu altyapısındaki örneklerinden biri oldu.

Yaklaşık 100 milyon TL değerindeki yatırımın hibe desteğiyle gerçekleştirilmesi, üniversite açısından ayrıca dikkat çeken bir unsur olarak öne çıkarken, tesisin uzun vadede enerji verimliliğine ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

DÜNYA BANKASI DESTEKLİ PROJE

KAYEP kapsamında hayata geçirilen yatırım, uluslararası finansman desteği açısından da önem taşıyor.

Dünya Bankası tarafından desteklenen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Proje kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne kazandırılan GES ile kamu kurumlarında yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, enerji maliyetlerinin ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi GES projesi, enerji üretiminin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik açısından da uzun vadeli bir altyapı yatırımı niteliği taşıyor.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin artırılmasıyla fosil kaynaklara dayalı enerji üretiminin çevresel etkilerinin azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenirken, yıllık yaklaşık 2 bin 56 ton karbon emisyonunun önlenmesi öngörülüyor.

Proje aynı zamanda üniversitelerin enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklardan daha fazla yararlanmasına yönelik çalışmalar açısından da örnek teşkil ediyor.

SİVAS’TA YENİLENEBİLİR ENERJİ VİZYONUNUN YENİ ADIMI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde açılışı gerçekleştirilen Güneş Enerjisi Santrali; 2,2 MWp’ye yaklaşan kurulu gücü, 4 bin 32 güneş paneli, yaklaşık 100 milyon TL yatırım değeri ve tamamı hibe desteğiyle gerçekleştirilmesi ile dikkat çekiyor.

Dünya Bankası desteği ve Bakanlık koordinasyonuyla hayata geçirilen yatırımın, üniversitenin enerji altyapısına katkı sağlamasının yanı sıra Sivas’ın yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelinin kamu kurumları ve üniversiteler düzeyinde değerlendirilmesine de katkı sunması bekleniyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in de ifade ettiği üzere, kentte tüketilen elektriğin yaklaşık 6 katı düzeyinde elektrik üretimi gerçekleştirilmesi, Sivas’ın enerji üretimindeki güçlü konumunu ortaya koyarken; SCÜ’de hizmete alınan GES de bu enerji vizyonunun üniversite ölçeğindeki yeni yatırımlarından biri oldu.