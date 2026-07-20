Sitenin 32 milyon liralık aidatını kumarda yediler

"SİTEDE KURŞUNLANMA OLAYI OLDU"

Sitede güvenlik sorunları ve usulsüz para toplamalar yaşandığını belirten Nurettin Körpe, şunları söyledi:

"Bizim daha önceden cam arkasında kurşunlanma olayı oldu iki sefer. Biz söylediğimizde 'Onları polisler yaptı' dediler, sürekli yalanlar söylediler. Biz çok mağdur olduk bu konuda. Sorduğumuzda da 'Siteye dışarıdan gelenler yaptı, korumak için yaptılar' gibi yalanlar söylediler. Biz sonradan duyduk ki olay başkaymış. Bizi her konuda yalanla, tehditlerle bastırmaya çalıştılar. Bir de sürekli para topluyorlardı. Bir icraat ya da bir gelişme görmedik. Bu yönetimin gitmesi bizim için daha iyi oldu. Bunların yakalanması için de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Cezaları neyse çeksinler."