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Kaynak: DHA

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; sitede oturan ve 4 aydır aidat ödemeyen bir kişi ile apartman görevlisi arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.