Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; sitede oturan ve 4 aydır aidat ödemeyen bir kişi ile apartman görevlisi arasında tartışma çıktı.

Sitedeki aidat kavgası karakolda bitti: Birbirlerinden şikayetçi oldular - Resim : 1

Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sitedeki aidat kavgası karakolda bitti: Birbirlerinden şikayetçi oldular - Resim : 2

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.