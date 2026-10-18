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Kaynak: İHA

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan toplu konutlarda, site yönetiminin ek ödeme talebi nedeniyle başlayan tartışmalar sürüyor. Konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve güvenlik düzenlemeleri için daha önce ödeme yaptıklarını belirten vatandaşlar, yönetimin yeniden para istemesi üzerine bir kez daha protesto düzenledi.

4 BİN 500 TL TOPLANDI, 3 BİN TL DAHA İSTENDİ

Site sakinlerinin iddiasına göre yönetim, toplu konutların çevresinin çitlerle kapatılması, giriş noktalarına kapı yerleştirilmesi ve geçişlerin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kişi başına 4 bin 500 TL topladı.

Ancak bu ödemenin ardından aynı düzenlemeler kapsamında 3 bin TL daha talep edildiği öne sürüldü. Yeni ödeme isteğine karşı çıkan vatandaşlar, alınan kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi.

SİTE SAKİNLERİ YENİDEN TOPLANDI

Daha önce de ek ödeme talebine karşı protesto gerçekleştiren site sakinleri, tepkilerini dile getirmek amacıyla yeniden bir araya geldi.

Yapılması planlanan düzenlemeler için neden ikinci kez ödeme istendiğini sorgulayan vatandaşlar, yönetimin harcamalar konusunda açıklama yapmasını talep etti.

"YÖNETİM İSTİFA" SLOGANLARI ATILMIŞTI

Site sakinleri, önceki protestolarında toplanan paraların hangi işlerde kullanıldığının açıklanmasını istemişti.

Yönetime tepki gösteren vatandaşlar, söz konusu eylem sırasında "Yönetim istifa" sloganları atarak harcamaların hesabının verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ek ödeme talebine yönelik itirazlar sürerken, site sakinlerinin yönetimden açıklama beklentisi devam ediyor.