İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin eksi 2'nci katındaki otoparkta bir araçta yangın çıktı.

Çıkan yangın diğer araçlara da sirayet ederken, toplamda 5 araç zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan sitenineksi 2'nci katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otopark içinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın park halindeki başka araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, toplam 5 araçta yangın sebebiyle hasar meydana geldi. Sitede bulunan 3 bina tedbir amacıyla boşaltılırken, binalardaki duman tahliyesinin ardından vatandaşlar evlerine döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.