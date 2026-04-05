Siirt’te bir sitede aidat tartışması, sosyal medya üzerinden başlayıp kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi hafif yaralandı.

Veyselkarani Mahallesi’nde bulunan bir sitede, daire sakinleri ile site yönetimi arasında bir süredir devam eden yüksek aidat tartışması, ortak WhatsApp grubunda büyüdü.

GRUPTAN ÇIKARILINCA ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre tartışmanın ardından site yönetimi bazı sakinleri gruptan çıkardı. Bu durum gerginliği artırırken, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede sokağa taşarak tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafları ayırarak kavgayı kontrol altına aldı.

Yaşanan arbede sırasında hafif yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.