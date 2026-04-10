Site aidatlarına yönelik artan şikayetler sonrası hazırlanan ve fahiş artışları sınırlamayı hedefleyen yeni yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda ele alınarak yasalaştırılması planlanıyor. Düzenleme, özellikle büyükşehirlerde kiralarla yarışan aidat bedellerine karşı önemli değişiklikler içeriyor.

FAHİŞ AİDAT ARTIŞLARINA YASAL SINIR

Ocak ayında Meclis’e sunulan ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu’ndan geçen ancak bir süredir bekletilen teklif, site aidatlarına üst sınır getirilmesini amaçlıyor. Düzenleme ile birlikte, son dönemde özellikle lüks konut projelerinde hızla artan aidat bedellerinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

SİTE YÖNETİMLERİNE BAKANLIK DENETİMİ

Yeni düzenleme kapsamında site yönetim şirketlerinin denetimi de güçlendiriliyor. Buna göre site yönetimleri, ilgili bakanlık tarafından daha sıkı bir şekilde denetlenecek. Böylece yönetim süreçlerinde şeffaflığın artırılması ve keyfi uygulamaların önlenmesi amaçlanıyor.

KAT MALİKLERİNE DAHA FAZLA SÖZ HAKKI

Kanun teklifinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli değişiklikler öngörülüyor. Buna göre:

Yöneticiler, bakım, onarım, temizlik, asansör, ısıtma-soğutma ve sigorta gibi giderler için avans toplayacak.

Toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulunun onayına tabi olacak.

Aidat artırma yetkisi doğrudan kat malikleri kuruluna verilecek.

Bu düzenleme ile site yöneticilerinin tek başına aidat belirlemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AİDAT ARTIŞLARI GENEL KURUL SÜRECİNE BAĞLANIYOR

Yeni sistemde aidat artışlarının kat malikleri kurulunda karara bağlanması zorunlu hale geliyor. Özellikle mayıs ayında büyükşehirlerde yapılacak site genel kurulları öncesinde yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, karar süreçlerinde daha katılımcı bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Düzenlemenin temel hedefi, site aidatlarının kontrolsüz şekilde artmasının önüne geçmek ve kat maliklerinin yönetim süreçlerinde daha etkin rol almasını sağlamak olarak öne çıkıyor. Böylece hem şeffaflık hem de hesap verebilirlik artırılacak.