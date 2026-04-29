TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda uzun süredir beklenen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamladı. Çok sayıda kritik düzenlemeyi içeren "torba yasa" teklifi; fahiş aidatlardan deprem bölgesindeki hibelere, sosyal konut projelerinden acele kamulaştırma yetkisine kadar geniş bir alanı kapsıyor.
Site aidatlarında yeni dönem: Keyfi artışlara sınırlama geliyor
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen yeni kanun teklifiyle, kira fiyatlarıyla yarışan fahiş site aidatlarına karşı düğmeye basıldı. Düzenleme, site yönetimlerinin tek taraflı karar alma yetkisini kısıtlarken, kat maliklerini yönetimin asli unsuru haline getiriyor.Derleyen: Züleyha Öncü
Site Aidatlarında "Keyfi Artış" Dönemi Kapanıyor
Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddesi, site ve toplu yapı yönetimlerine getirilen yeni sınırlamalar oldu. AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal’ın aktardığı detaylara göre:
Genel Kurul Onayı Zorunlu: Site yöneticileri artık kat malikleri genel kurulunun onayı olmaksızın tek başına aidat ve avans miktarı belirleyemeyecek.
Yönetim Planı Değişikliği Kolaylaşıyor: Toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken 5’te 4 çoğunluk şartı, karar almayı kolaylaştırmak adına 3’te 2’ye düşürülüyor.
Suistimallere Engel: Aidat belirleme ve toplama süreçlerinde kat malikleri kurulu "asli unsur" haline getirilerek denetim artırılıyor.
Sosyal Konutlar İçin "Acele Kamulaştırma" Yetkisi
Teklifle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, sadece sosyal konut projeleri ile sınırlı kalmak kaydıyla "acele kamulaştırma" yetkisi veriliyor. Bu madde, muhalefet kanadında "mülkiyet hakkı ihlali" gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.
Öte yandan, deprem bölgesindeki hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmesi de bu kanunla resmen engelleniyor.
Muhalefetten "Torba Yasa" ve "Yerel Yönetim" Eleştirisi
Görüşmeler sırasında muhalefet partileri düzenlemenin içeriğine ve yöntemine yönelik eleştirilerini sıraladı:
CHP ve İYİ Parti: Teklifin 14 farklı kanunu etkileyen bir "torba yasa" olmasının yasama kalitesini düşürdüğünü savundu. Özellikle belediyelerin şirket kurma veya ortak olma yetkisinin Cumhurbaşkanı onayına bağlanması, "yerel yönetimlerin vesayet altına alınması" olarak nitelendirildi.
Yeni Yol Partisi: Kentsel dönüşümdeki "Yarısı Bizden" projesinin henüz başlamadığını iddia ederek, dar gelirlilerin ev sahibi olma hayalinin uzağında kalındığını belirtti.
DEM Parti: Çevre denetim yetkisinin özel kuruluşlara devredilmesine ve TOKİ’ye sağlanan vergi istisnalarına karşı çıktı.
MHP’den Tam Destek: "Güvenli Şehirler İçin Reform"
MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, teklifi "önemli bir reform paketi" olarak değerlendirdi. Işıkver, deprem ülkesi olan Türkiye’de yapı stokunun güçlendirilmesi ve kaçak yapılaşmaya karşı ağır yaptırımlar getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Sırada Maddelerin Oylanması Var
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Maddeler üzerindeki görüşmelere ve oylama sürecine bir sonraki oturumda devam edilecek.