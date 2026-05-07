TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte site aidatlarından çevre cezalarına, TOKİ işlemlerinden tapu uygulamalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirildi.

Yasayla birlikte özellikle son dönemde tartışma konusu olan fahiş site aidatlarına yönelik yeni kurallar getirildi. Buna göre site yöneticilerinin aidat ve avans miktarlarını tek taraflı belirlemesinin önüne geçilecek.

Yeni düzenlemeye göre işletme projeleri artık kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Yönetici tarafından hazırlanacak geçici işletme projeleri ise en geç 3 ay içinde kat maliklerinin onayına sunulacak. Böylece aidat artışlarında karar yetkisi doğrudan kat maliklerine bırakılmış oldu.

AİDAT ARTIŞINA SINIR GELİYOR

Mevcut işletme projesinin bulunması halinde aidat ve avans bedelleri, yeniden değerleme oranını aşmayacak şekilde güncellenebilecek. Ayrıca yöneticilerin topladığı avansların kullanımına ilişkin denetim mekanizması da güçlendirilecek.

Kanunla birlikte toplu yapı yönetim planlarında değişiklik yapılabilmesi için temsil edilen bağımsız bölümlerin üçte ikisinin onayı gerekecek. Geçici yönetim hükümleri de yine kat maliklerinin oyuyla değiştirilebilecek.

Öte yandan TOKİ’nin sosyal konut projelerine yönelik bazı ihaleler damga vergisinden muaf tutulurken, uzaktan iletişim araçlarıyla konut satış işlemlerinin yapılabilmesinin önü açıldı.

ÇEVRE CEZALARI ARTIRILDI

Yeni yasayla çevre yönetimi hizmetleri konusunda da dikkat çeken düzenlemeler yapıldı. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre danışmanlık hizmeti almayan işletmelere yüz binlerce liralık idari para cezaları uygulanacak.

Çevre danışmanlık firmalarına ceza puanı sistemi getirilirken, 4 yıl içinde 100 ceza puanına ulaşanların yeterlik belgeleri 180 gün askıya alınacak. Ceza puanının 200’e ulaşması halinde ise yeterlik belgesi 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Yasada ayrıca tapu işlemleri, değerleme raporları ve yapı kooperatiflerine ilişkin yeni hükümler de yer aldı.