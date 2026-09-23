İstanbul verdikleri “Masöz aranıyor” ilanına iş başvurusunda bulunan kadınları fuhuşa yönlendirdiği belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 6 masaj salonu mühürlenirken, ‘mağdur’ olarak ifadeleri alınan 16 kadın serbest bırakıldı.
‘Sistem’ koduyla çirkin çark: Masöz ilanıyla başlayan kabus
İstanbul’da ‘masöz aranıyor’ ilanıyla güzellik merkezinde kadınlara zorla tutup fuhuş yaptırdığı iddia edilen şebeke ile ilgili ayrıntılar oraya çıktı. Milyonlarca lira vurgun yaptıkları belirlene şebekenin senet imzalatıp icra takibi yaptıkları ve ‘sistem’ kodu ile şifre verdikleri ortaya çıktı.Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’da polise başvuran bir kadın, internette gördüğü “Masöz aranıyor” ilanına iş başvuruda bulunduktan sonra görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa yönlendirmeye çalıştığını belirterek şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve izledikleri yöntemi belirledi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden verdikleri “Masöz aranıyor” ilanı için telefonla arayan kadınlara, “Gerekirse cinsel ilişkiye girer misiniz?” diye sorduklarını belirledi. Teklifi kabul eden kadınların masaj salonlarında çalıştırıldığı ve gelen erkeklere yönlendirildiği tespit edildi.
Polisin çalışmasında, şüphelilerin fuhuşa yönlendirdikleri kadınlarla kendi aralarında oluşturdukları şifrelerle mesajlaştıkları belirlendi. Kadınların, “Sistem 1”, “Sistem 2”, “Sistem 3” ve “Sistem 4” şeklindeki şifrelere göre müşterilerle ilişkiye girdikleri tespit edildi.
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği “Mühür” operasyonunda fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli 19 Eylül'de yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı 6 masaj salonu mühürlendi. Fuhuşa yönlendirildiği belirlenen 16 kadın ise 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre. Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği “Mühür” operasyonunda fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli 19 Eylül'de yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı 6 masaj salonu mühürlendi. Fuhuşa yönlendirildiği belirlenen 16 kadın ise 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güzellik merkezine götürülerek imza attırılan sonrasında ise hakkında icra takibi başlatılan mağdur Amine Sertkaya isimli vatandaş, "Kampanya tarzı güzellik merkezine bizi arkadaşımla birlikte götürdüler. Ondan sonra bize ısrarla paket satmaya çalıştılar. İndirimli olduğunu söylediler. Herhangi bir yere imza attığımı hatırlamıyorum. şaşırdım.
Öyle bile olsa senet değildi. Yani boş bir kağıt da olabilir. İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar. Ben oradan çıktıktan sonra işlem yaptırmayacağımı söyledim. Onlara buna rağmen ısrarla beni randevu için aradıklarında ben istemediğimi söyledim. Ondan bir 6-7 ay sonra beni aradılar. ‘Senede imza atmışsınız, bu yüzden size icra takibi başlatacağız' dediler. Ben şaşırdım.
İstemedim böyle bir şey. Çünkü ben imza atmadığımı söyledim. Hani böyle bir senet yoktu. Ben bir hizmet almadım. Ben bunu kabul etmediğimi söyledim. Bunu kabul etmedim. Sonrasında Kadıköy'deki Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. Böyle bir durum yaşadığımı anlattım. Yine aynı şekilde beni avukatları aradı. İcra takibi başlatmışlardı zaten. İptal edeceklerini söylediler. Senetleri bana vereceklerini söylediler. Bununla ilgili ‘İşte durum kapansın, işte anlaşmaya varalım' tarzı cümleler kurdular.
Ben kabul etmedim. Sonuna kadar gittim. Bununla ilgili zaten hani gittiğimde de ifade verdiğim zaman da polis ekipleri zaten beni uyardı. Hani ‘Uzlaşmak isteyecekler, işte siz kabul etmeyin.' tarzı konuşmalar. Ben de bunu zaten aynı bu şekilde kabul etmedim.
‘Öğrenciyim, işte bununla ilgili ben prim alıyorum. İşte ben sizi götürürsem burada işte sizi görmeleri lazım. Benim götürdüğümü görmeleri lazım' tarzı ‘İşte prim kazanıyorum' tarzı konuşmalar oldu. Gerçekten bu şekilde insanları dolandırabildiklerini o anda yani şok içinde kaldım. Tüm güzellik merkezlerinde yapıldığını da öğrendim, tek orada da değil. Farklı bir arkadaşım da o durumu yaşamıştı çünkü" ifadelerini kullandı.