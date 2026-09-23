‘Sistem’ koduyla çirkin çark: Masöz ilanıyla başlayan kabus

Öyle bile olsa senet değildi. Yani boş bir kağıt da olabilir. İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar. Ben oradan çıktıktan sonra işlem yaptırmayacağımı söyledim. Onlara buna rağmen ısrarla beni randevu için aradıklarında ben istemediğimi söyledim. Ondan bir 6-7 ay sonra beni aradılar. ‘Senede imza atmışsınız, bu yüzden size icra takibi başlatacağız' dediler. Ben şaşırdım.