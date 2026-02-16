Albrecht Dürer’in ünlü gravüründen bu yana gergedan figürü, Avrupa’da imparatorluk kudretiyle özdeşleşmiş güçlü bir simge olarak varlığını sürdürüyor.

Zırhı andıran kalın derisi ve boynuzuyla tarih öncesinden çıkıp gelmiş izlenimi veren bu hayvan, hem halkın merakını hem de iktidar sahiplerinin hayranlığını üzerinde toplamış durumda.

Ne var ki yarı kör oluşu, ağır ama kararlı adımları ve insan eliyle neredeyse yok oluşa sürüklenmiş kırılgan varlığı, onu aynı zamanda tehlikeli ve savunmasız kılıyor.

“Odada Gergedan” başlıklı enstalasyon, tam da bu çelişkiden beslenerek tarihsel anlatıları, felsefi düşünceleri ve yerel mitleri iç içe geçiriyor ve gerçek ile kurmaca, hafıza ile düş arasındaki geçirgen sınırları sorguluyor.

Besteci Bruno Delepelaire’in, sekiz çello (Bruno Delepelaire ve Moritz Huemer) ile vokal (Noa Beinart) için kurguladığı çok kanallı eser, mekânı baştan sona dolduruyor. Kimi anlarda klasik bir ezgi ya da teskin edici bir ninni duyuluyor; kimi anlarda ise Johann Wolfgang von Goethe’nin Erlkönig adlı şiirinden dizeler yankılanıyor ve Paul Ben-Haim’in İbranice eseri Hitragut’tan pasajlar beliriyor.

Erlkönig ile Hitragut’un iki ayrı dünyası, bir ninniyle ürpertici bir masal arasında salınan bir karşılaşmaya dönüşüyor; dinleyiciyi huzur ve kaygı, güven ve tehdit arasında gidip gelen bir duygu alanına taşır.

1989’da Tel Aviv’de doğan Itamar Gov, 2010’dan bu yana Berlin’de yaşıyor. Bologna, Berlin ve Paris’te sinema, edebiyat ve tarih eğitimi alan sanatçı; çalışmalarını uluslararası kurumlarda sergilemiş, Cité internationale des arts, Nordic Artists' Centre ve 2025’te Roma’daki Casa Baldi gibi sanatçı misafir programlarına katılmıştır.