İstanbul Şişli’de önceki gün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Duatepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde, parçalara ayrılmış bir kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden kadının kimliği belirlenirken, Havalimanında yakalanan katil zanlısının ifadesi kan dondurdu:
"Durdona ile olay günü tanıştık, aramızda gönül ilişkisi başladı; tartışınca öldürüp Ümraniye’de parçalara ayırdım..."
VAHŞETTE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ümraniye’de öldürülen ve Şişli’de çöp konteynerine bırakılan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın cesedinin, bavulla evden çıkarıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, katil zanlılarının genç kadının bedenini valizle taşıdığı anlar yer aldı.