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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın, saat 14.30 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın giriş katında başlayan yangın sonrası kısa sürede yoğun duman oluştu.

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

PANİKLEYEN KİŞİ BİRİNCİ KATTAN YOLA ATLADI

Yangının büyümesiyle birlikte yoğun duman tüm binayı sardı. İçeride bulunanlar büyük korku ve panik yaşarken, bir kişi panik anında birinci kattan yola atladı.

Yola düşerek yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Binada bulunan bir başka kişi ise yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Yangın nedeniyle binada yaşanan panik ve bir kişinin birinci kattan yola atlaması, olayın en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.