Olay, saat 18.45 sularında Kadırgalar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 34 NPT 616 plakalı Tesla marka otomobil, manevra yaparak dönüş gerçekleştirmek istediği esnada, aynı yönde ilerleyen 34 MFG 920 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve kask takmadığı belirlenen yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye süratle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin tamamlanmasının ardından ambulansla en yakın devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, emniyet güçleri yol üzerinde kontrollü geçiş sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.