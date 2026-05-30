Olay, 26 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde bulunan Doğuş Cebeci (29) ile Emircan K. (26) arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmaya A.İ.K. ve Emre Ş.’nin de dahil olmasıyla taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Çıkan çatışmada Emre Ş. bacağından yaralanırken, Doğuş Cebeci başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralı halde olay yerinden ayrılan Emre Ş.’nin daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Doğuş Cebeci ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.U. (28)’ye ait araçla olay yerinden kaçtıklarını ve Çatalca istikametine gittiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu bazı şüphelilerin Çatalca Devlet Hastanesi’nde tedavi altında oldukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 1’i çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, taraflar arasında daha önceden “kız meselesi” nedeniyle husumet bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.