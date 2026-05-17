Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul’un Şişli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerine girdi.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın ardından hem otomobilde hem de iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangında araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.