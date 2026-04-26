Şişli Kadırgalar Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 NPT 616 plakalı otomobil, dönüş manevrası yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen 34 MFG 920 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask takmadığı öğrenilen kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler araç geçişini kontrollü şekilde sağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.