Şişli’de D-100 Karayolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, S.B. yönetimindeki 34 NYK 765 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü S.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde, kaza anında sürücünün kaskının başından çıktığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle D-100’ün Topkapı yönünde iki şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yol, çalışmaların ardından kontrollü şekilde yeniden açıldı.