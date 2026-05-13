Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri” kapsamında ilk etkinliğin kayyum politikalarına karşı Şişli’de düzenlendiği bildirildi.

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre, yürüyüşün saat 19.30’da Şişli Atatürk Müzesi önünden başladığı ve Şişli Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasıyla devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada yurttaşlara, “demokrasi, halk iradesi ve seçilmiş belediye başkanlarına sahip çıkma” çağrısı yapıldı. Etkinlik öncesinde çok sayıda kişinin yaklaşık iki saat erken saatlerde alanda toplandığı görüldü.

Katılımcıların “Kent lokantası yetmez, Şişli’yi geri alacağız” yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yürütülen soruşturma ve görevden uzaklaştırma sürecinin de Şişli halkı tarafından tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemde “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri”ni İstanbul’un farklı ilçelerinde sürdürmeyi planladığı öğrenildi.