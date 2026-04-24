Şişli’de meydana gelen hırsızlık olayında, iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Olay, 7 Nisan Salı günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde masa üzerinde bırakılan cep telefonu kimliği sonradan belirlenen kişi tarafından alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve saha araştırmaları sonucu şüphelinin E.E. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından evinin önünde yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.