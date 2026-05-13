Şişli Valikonağı Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Binanın duman dolması nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarıya attı.

DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerindeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dairede duman tahliyesi yapıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansa alınarak oksijen tedavisi uygulandı.