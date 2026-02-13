Şişli Belediyesi, Ramazan ayı yaklaşırken ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ekmek gramajları ve fiyatları titizlikle kontrol edildi; ayrıca fiyat tarifesi bulundurmayan bir fırına idari işlem uygulandı.

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimler artırıldı.

Bu doğrultuda Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırın ve pastaneleri denetledi. Kontrollerde öncelikle ekmeklerin gramajı ve fiyatı olmak üzere hijyen şartları, iş yeri ruhsatları ile genel temizlik kuralları gözden geçirildi.

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. Ekipler ayrıca Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği uyarınca 15 TL’den satılan ekmeklerin 200 gram olup olmadığını denetledi.

Özellikle Ramazan’da tüketimin artması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için devam eden çalışmalarda, fiyat listesi bulundurmayan bir işletmeye Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından idari işlem yapıldı.