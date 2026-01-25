Türkiye’de kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. Dün Şişli’de parçalanmış bedeni çöp konteynerine atılan, saatler sonra kimliği tespit edilebilen Durdona Khokimova’nın İstanbul'da, Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev tarafından katledildiği belirlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ve kadın örgütlerinin çağrısı sonrası Şişli Pangaltı Metro’da buluşan kadınlar protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

“Göçmen kadınlar yalnız değildir” “Koruma aklama failleri yargıla” “Erkek vuruyor devlet koruyor” “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz” “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganı atan kadınlar iktidarın uyguladığı politikalarını eleştirdi.

"ETKİN SORUŞTURMA YAPILMIYOR”

Kadınların uğradığı şiddeti yetkili birimlere bildirdiğinde etkin soruşturma gerçekleştirilmediğini ve “kadınların korunamadığına” dikkat çeken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı,

“Yanıbaşımızdan geçen bir erkek bir kadını öldürüp parçalayıp çöpe attı. Durdona’nın yaşamını bilmiyoruz ancak bu cinayetin ardındaki erkek şiddetini tanıyoruz. Göçmen kadınlar sınır dışı edilme tehdidinden çoğu zaman uğradığı şiddetle ilgili karakola başvuramıyor. Etkin soruşturma yapılmıyor, gizlilik sağlanmıyor, uzaklaştırma kararlarına uyulmuyor. Erkek şiddeti iktidarın kadın düşmanı politikalarından doğuyor. Biliyorlar ki erkek yargı kadınlar öldürüldüğünde etkin soruşturma yürütmek yerine kadınların yaşamını tartışıyor. Katiller mahkeme salonlarında kadınları suçlamanın iyi giyinmenin indirim getireceğini biliyorlar. Durdona belki ayrılmak istedi belki kendi hayatına dair karar almak istedi belki hayır dedi ve öldürüldü. Failler cesareti AKP’li vekilin evinde öldürülen Nadira Kadirova’nın cinayetinin üstünün rahatça kapatılabilmesinden alıyor.”

Kadınların yürüyüş yaptığı esnada 2 kez eylemcilerin arasına girerek “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları atan, bozkurt işareti yapan bir grup ise polis tarafından uzaklaştırıldı.