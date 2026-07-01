Şişli’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen A.E. (22), kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan bekçiler, takip ettikleri şüpheliyi ‘dur’ ihtarına uymaması üzerine bacağından vurarak yakaladı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şişli sokaklarında sıcak takip kanlı bitti: İhtara Uymayan şüpheli vurularak durduruldu
Şişli'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçan A.E., "dur" ihtarına uymayınca gece bekçisi tarafından kovalamaca sonrasında bacağından vurularak yakalandı.Kaynak: DHA
Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.
Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak kaçtığı, bekçinin peşinden koşarak takip ettiği, ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliye ateş ederek bacağından vurduğu, etkisiz hale getirilen şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.