Şişli'de iddiaya göre bir kişi metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Şüpheli durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalandı.

Şişli Metrobüs istasyonunda gerilim: Gizli çekim yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Resim : 1

Yaşanan arbedenin ardından şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin telefonundaki incelemede kadının fotoğraflarına rastlandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Metrobüs istasyonunda gerilim: Gizli çekim yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Resim : 2

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti.

Şişli Metrobüs istasyonunda gerilim: Gizli çekim yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Resim : 3

Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

Şişli Metrobüs istasyonunda gerilim: Gizli çekim yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Resim : 4

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.