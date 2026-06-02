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İstanbul M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferlerinin olduğu duyuruldu.