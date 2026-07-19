Belediyeden yapılan "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamada, son günlerde belediye hakkında ortaya atılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Şişli Belediyesi'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm başvuruları adil ve şeffaf bir anlayışla değerlendirmeye devam edeceği vurgulandı.

Belediye, bu kapsamda gerçekleştirilen bazı araç tahsislerine de açıklık getirdi. Buna göre, Ardahan'daki Atatürk silüetini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Esenyurt Cemevi'nden hareket etmek üzere iki otobüs tahsis edildiği belirtildi.

Ayrıca Antalya'da mahsur kalan Altı Nokta Körler Derneği üyelerinin İstanbul'a ulaştırılması amacıyla otobüs desteği sağlandığı, İstanbul içindeki tarihi destinasyonlar ile Edirne ve Çanakkale'ye düzenlenen kültür gezileri için de talep edilen araç tahsislerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şişli Belediyesi, açıklamasının sonunda tüm taleplerin eşitlik, şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeye devam edileceğini yineleyerek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.