“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ardından kayyum yönetimine geçen Şişli Belediyesi’nde yeni bir görev değişikliği yaşandı.

Şişli Belediyesi’ne daha önce kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yerine, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Ayhan Terzi’nin belediye başkanvekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

GÖREVE BUGÜN BAŞLADI

Mudanya Kaymakamı olarak görev yaparken İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ayhan Terzi’nin, bugün belediye binasına gelerek görevine başladığı öğrenildi.

Şişli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

ERTÜRKMEN KAYMAKAMLIK GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Daha önce belediyeye kayyum olarak görevlendirilen Cevdet Ertürkmen’in ise Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanmıştı.