“Kent Uzlaşısı” gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye yapılan “terör” soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında tahliye kararı verildi.

KENT UZLAŞISI'NDA TAHLİYE KARARI

Tutukluluk incelemesinde sulh ceza hakimliği, yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyeye hükmetti. Ancak Şahan, İBB soruşturması kapsamında da tutuklu yargılandığı için cezaevinde kalacak. Kent Uzlaşısı soruşturmasında 11 ay geçmesine rağmen iddianame ise halen hazırlanmadı.

Öte yandan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında da tahliye kararı verildi.

KENT UZLAŞISI NEDİR?

Kent Uzlaşısı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan stratejik birliği ifade ediyor.

DEM Parti, Kent Uzlaşısı’nı “Kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak” olarak belirtmişti.

Bu çerçevede, Batı illerindeki bazı bölgelerde aday çıkarmayıp CHP ile işbirliği gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel seçimlerin ardından Kent Uzlaşısı’nı PKK’nın metropol illerde etkinliğini artırma hedefi taşıyan bir faaliyet olarak belirtmişti.

Bu kapsamda “terör” soruşturmaları ardı ardına başlatmıştı. İlk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.