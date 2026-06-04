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Şişecam, sürdürülebilirlik vizyonu ve karbonsuz üretim hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İş Enerji iş birliğiyle Manisa'da tesis edilen ve öz tüketime yönelik olarak tasarlanan 20 megavat kurulu güce sahip GES projesi faaliyetlerine başladı. Bu yatırımla şirketin toplam GES kurulu gücü iki katına çıkarak 45 megavat seviyesine ulaştı.

Şişecam'ın enerji dönüşüm stratejisi kapsamında, farklı lokasyonlarda İş Enerji ile ortaklaşa hayata geçirilecek ilave rüzgar ve güneş enerji santralleri sayesinde, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 2027 yılına kadar 100 megavatı aşan bir ek kapasiteyle desteklenmesi planlanıyor.

Projenin devreye alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, GES projelerinin şirketin enerji dönüşüm stratejisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Yücel, şunları kaydetti:

"Şişecam olarak üretimde elektrifikasyon oranını artırmayı, karbon emisyonlarımızı azaltmayı ve bu amaçla yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve AB'nin karbon düzenlemeleri, enerji dönüşümünü hızlandıran temel araçlar arasında. Müşterilerimizin düşük karbonlu üretim süreçlerine yönelik beklentilerinin hızla artması, bu alandaki yatırımlarımızı yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ticari ve stratejik bir gereklilik haline getiriyor."

İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş ise Türkiye'nin sanayi dönüşümünde yenilenebilir enerji yatırımlarının kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Manisa'da devreye alınan öz tüketim GES projesinin, sanayinin rekabet gücünü ve enerji bağımsızlığını destekleyen somut bir adım olduğunu belirten Karadaş, şu ifadeleri kullandı:

"İş Enerji olarak sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik değer yaratmanın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. İş Bankası Grubu’nun sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla uyumlu şekilde, reel sektörün yeşil dönüşümünü destekleyecek projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Şişecam ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yenilenebilir enerjinin sanayide daha yaygın kullanımına güçlü bir örnek oluşturuyor."

Gerçekleştirilen bu son yatırımla birlikte Şişecam, yıllık ortalama 66 gigavatsaat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyor. Bu sayede küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %2'sini karşılayacak olan şirket, yıllık bazda yaklaşık 28 bin ton karbon salımının da önüne geçmiş olacak.

2025 yılı itibarıyla öz tüketim tesislerinden ürettiği elektriğin toplam küresel tüketimi içindeki payı %51'e ulaşan Şişecam, enerji maliyetlerini daha etkin yönetmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilirlik performansını uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdüren şirket, bu yaklaşımının bir parçası olarak 2016 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya devam ediyor.