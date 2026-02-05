Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), 07.06.2021 tarihli açıklamasını hatırlatarak, Şişecam Verimlilik Yönetimi Programı kapsamında yatırımların kontrollü yönetimi prensibi doğrultusunda önceliklendirilen yatırımlarından iki fırın ve toplam 396 bin ton/yıl brüt üretim kapasiteli Macaristan yeşil saha cam ambalaj üretim tesisi yatırımının yıllık 198 bin ton/yıl brüt üretim kapasiteli ilk fırının 4 Şubat 2026’da test üretimlerine başlanması hedefiyle ateşlenerek devreye alma çalışmalarının başladığını duyurdu.

ŞİŞECAM'DAN AVRUPA HAMLESİ

Avrupa’daki ilk cam ambalaj üretim tesisi olması bakımından söz konusu yatırımın stratejik bir öneme sahip oldu. Yapılan duyuruda küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması ve bölgedeki cam ambalaj talebinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasının planlandığı belirtildi.

Şişecam, Kaposvar cam ambalaj tesisindeki ilk fırın ile brüt cam ambalaj üretim tesisinin yüzde 6 artışla 3,5 milyon ton/yıla ulaşacağını söyledi.

