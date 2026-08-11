Sis, yağmur ve kar kütleleri: 42 dağcının 11 saatlik nefes kesen mücadelesi

Buzul gölünde yüzen sporculardan Mikdat Başgöze ise yaşadığı deneyimi şöyle aktardı:

"Ağustos ayının ortalarında kenarlarda kar var. Çok değişik bir duyguydu, daha önce hiç böyle buzul gölüne girmemiştim. İliklerime kadar donduğumu hissettim. Çıktıktan sonra üzerimden buhar çıkıyordu. Yürüyüş çok eğlenceliydi, 13 yıldır Gümüşhane'de yaşamama rağmen Abdalmusa Zirvesine ilk defa çıktım. Çok eşsiz bir zirveydi. Sis vardı, yer yer yağmur yağdı. Bir ıslandık, bir kuruduk. Değişik bir faaliyetti, sis açıldığında manzara çok güzeldi."