Tekirdağ’da etkili olan yoğun sis, kent merkezi ile Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına indi.

Özellikle şehirler arası bağlantı yollarında sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Trafikte aksama yaşanmaması için polis ekipleri kritik noktalarda önlem aldı. Sürücüler, takip mesafesini koruyarak ve hızlarını düşürerek ilerledi.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi. Kent genelinde etkili olan sis, dronla da görüntülendi.