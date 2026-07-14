Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Siirt’in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 60 yaşındaki Cellek’in cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Şirvan ilçesine getirildi.

CENAZE NAMAZI ŞİRVAN’DA KILINDI

Necat Cellek’in cenazesi, Pir Muhammed Küfrevi Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Cellek’in cenazesi, kendi vasiyeti doğrultusunda Tillo ilçesindeki Sultan Memduh Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Cenaze törenine Cellek’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, İlçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek’in vefatı, kentte ve belediye camiasında üzüntüyle karşılandı.