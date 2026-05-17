Küçükçekmece'de görev çıkışı evine giden polis memuru plakası katlanmış motosikletin üzerinde bulunan 2 kişiden şüphelendi. Polis olduğunu belirterek şüphelileri durdurmak isteyen polis memuruna, M. B. (19) silahla ateş etmek istedi ancak tabanca tutukluk yaptı.

Bunun üzerine ateş açan polis memuru U.N., şüpheliyi elinden yaraladı. Kaçan diğer kişinin ise olay yerinde bıraktığı çantadan uzun namlulu kalaşnikof silah çıkarken, çalıntı olduğu belirlenen motosiklette incelemeler yapıldı. 25 suç kaydı bulunan Şehmuz Y.(27)'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen cep telefonu kaçış güzergahında bulundu. Telefonda yapılan incelemede Beylikdüzü'nde bir konum, bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 07.45 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görev çıkışı evine giden polis memuru U.N., plakası katlanmış motosiklet ve üzerindeki 2 kişiden şüphelendi. Kendi motosikletiyle şüphelilere yaklaşan polis memuru şüphelilere, polis olduğunu söyleyerek durmalarını istedi. Motosiklet sürücüsü Mehmet B. belinden çıkardığı tabancayla polis memuruna doğrultarak tetiğe bastı ancak silahın tutukluk yaptı. Bunun üzerine ateş açan polis memuru şüpheliyi elinden yaraladı.

ÇANTADAN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Olay sırasında motosiklette Mehmet B.'nin arkasında bulunan Şehmuz Y. ise üzerindeki çelik yelekle yaya olarak Menekşe Sahili'ne doğru kaçtı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı çantada yapılan incelemelerde uzun namlulu kalaşnikof ele geçirildi.

Olay yerinde bırakılan motosiklette yapılan incelemelerde ise takılı plakanın başka bir motosiklete ait olduğu belirlendi. Şase sorgusunda ise motosikletin Küçükçekmece Merkez Karakolu'ndan 'çalıntı şasi-plaka' kaydının bulunduğu tespit edildi.

SUİKAST PLANI ENGELLENDİ

Olaya ilişkin yapılan çalışmalarda, Şehmuz Y.'ye ait olduğu değerlendirilen cep telefonu kaçış güzergahında bulundu. Telefonda yapılan incelemede Beylikdüzü'nde bir konum, bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Şehmuz Y.'nin 'Kasten öldürme' suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 'İş yeri kurşunlama', 'Uyuşturucu ticareti' ile 'Gasp/yağma' suçları başta olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.