Sirrüs bulutları mükemmel görüntüler oluşturdu

Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre sirrüs bulutları, genellikle 6 bin metrenin üzerindeki yüksek irtifalarda bulunan ve tamamen buz kristallerinden oluşan bir bulut tipidir. Oldukça ince ve lifli bir yapıya sahip olan bu bulutlar, genellikle yaklaşmakta olan bir hava değişiminin veya alçak basınç sisteminin habercisi olarak bilinmektedir.