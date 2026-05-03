ZİNCİRLİKUYU’DA SİYASET VE DOSTLUK BULUŞMASI

Geçtiğimiz yıl bugün geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Törene Önder’in ailesinin yanı sıra; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan, Ahmet Özer ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"HATIRALARIN ACITMIYOR, NEŞE VERİYOR"

Törenin en dokunaklı konuşmasını Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir yaptı. Babasının yokluğuna alışmanın zorluğunu ama onun bıraktığı neşenin büyüklüğünü anlatan Kandemir, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Can buraya ‘dedemin bahçesi’ diyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum ama öyle tatlısın ki neşe veriyor. Geçen sene bugün AKM’de günlük şiirleri okumaya çalışmıştım, yalnızca sonuna gücüm yetmişti. Bugün tamamını okumaya ve dostlarına seni kendi sesinden dinletmeye geldim ".

KENDİ SESİNDEN ŞİİRLER YANKILANDI

Konuşmasının ardından Kandemir, Sırrı Süreyya Önder’in kendi sesinden kaydedilen bir şiiri katılımcılarla paylaştı.