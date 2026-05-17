Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Van'dan Hatay'a çalışmak amacıyla gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde ikamet eden Uğur Çalışkan, 19 Şubat sabahı misafir olduğu dayısının evinden gizlice ayrıldı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen gencin bulunması için ailesi hemen kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD koordinesinde yürütülen ilk saha taramalarında, dağlık alanda bir taşın üzerinde Çalışkan’a ait elbiseleri ve terlikleri, cep telefonu ve cüzdanı bulundu.

Günler süren yoğun aramalarda yeni bir ize rastlanamaması üzerine operasyonlara zorunlu olarak ara verilmişti.

SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI ARAMA ÇALIŞMALARINI YENİDEN BAŞLATTI

Kayıp gencin ağabeyi Tarık Çalışkan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı, arama çalışmalarının seyrini değiştirdi. Paylaşıma kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ekiplere arama çalışmalarının derhal yeniden başlatılması talimatını verdi.

Yeni operasyon, kayıp gencin kıyafetlerinin daha önce bulunduğu Fırnız Yaylası mevkisindeki vadi ve zorlu dağlık alanlarda yoğunlaştırıldı.

73 KİŞİLİK DEV EKİP VE HASSAS BURUNLAR SAHADA

Bakanlık talimatıyla koordineli bir şekilde sahaya inen ekipler, hassas burunlu arama-kurtarma köpeklerinin de katılımıyla bölgeyi didik didik ediyor. Arama operasyonunda görev alan personel dağılımı ise şu şekilde planlandı: Yetkililerden alınan bilgilere göre, Fırnız Yaylası'nın sarp vadi ve dağlık noktalarında yürütülen arama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği öğrenildi.