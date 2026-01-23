Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, siroz hastalığından korunmanın yollarını açıklayarak, “Sirozu engellemek amacıyla alkolü tamamen bırakmak, sigaradan uzak durmak, yağlı ve hayvansal gıdaları sınırlamak, kilo kontrolünü sağlamak, Hepatit aşısını yaptırmak, Hepatit B veya C tanısı varsa tedaviyi düzenli sürdürmek ve periyodik kontrolleri aksatmamak şarttır. Hepatit kaynaklı sirozun ilerlemesi uygun tedaviyle durdurulabilirken, alkole bağlı sirozda bu şans genellikle bulunmaz” uyarısında bulundu.
Sirozun gizli tehlikesi ortaya çıktı: Alkolü bırakmazsanız geri dönülmez oluyor
Sirozun en yaygın sebeplerinin Hepatit B-C enfeksiyonları ile aşırı alkol tüketimi olduğunu belirten Uzm. Dr. Ecemiş, özellikle Hepatit kaynaklı sirozun tedaviyle ilerlemesinin yavaşlatılabildiğini, alkolün yol açtığı sirozun ise tedavide çok daha zorlayıcı olduğunu vurguladı.
“HALSİZLİK VE YORGUNLUK İLK İŞARETLER ARASINDA"
Ölümcül sonuçlar doğurabilen siroz hastalığının belirtileri ve tedavi sürecine dair bilgi veren Ecemiş, “Karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilen sirozun temel nedenleri arasında Hepatit B ve C’ye bağlı kronik karaciğer rahatsızlıkları ile alkol kullanımı öne çıkar.
Hastalığın erken döneminde halsizlik ve bitkinlik baş gösterirken ilerleyen evrelerde karın ve bacaklarda şişkinlik, gözlerde sararma, ağızdan kanama ve bilinç kaybı gibi ciddi tablolar ortaya çıkar. Bazı hastalar doğrudan koma halinde hastaneye başvurabilmektedir” dedi.
“HEPATİT BVE C KAYNAKLI SİROZ TEDAVİYLE DURDURULABİLİR"
Sirozdan korunma yöntemlerini sıralayan Uzm. Dr. Ecemiş, “Hepatit B veya C taşıyıcısı olanlar ile alkol tüketen kişiler yakından izlenmeli ve tedavileri aksatılmamalıdır.
Hepatit kaynaklı sirozun ilerlemesi uygun tedaviyle kontrol altına alınabilirken alkole bağlı sirozda bu imkan genellikle yoktur” açıklamasında bulundu.
“ULTRASON TANI KOYMADA ETKİLİ"
Siroz tanısı konan hastaların kendilerine çok dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Ecemiş, “Fizik muayenede ciltte örümcek damar görünümü, karın duvarında genişlemiş damarlar ve karında sıvı birikimi (asit) gibi bulgular dikkat çeker.
Tanıda ultrasonografi temel yöntemdir; gerektiğinde karaciğer biyopsisi de uygulanır. Sirozdan korunmak için alkolü kesmek, sigarayı bırakmak, yağlı ve hayvansal ağırlıklı beslenmeden kaçınmak, kilo alımını önlemek, Hepatit aşısını yaptırmak, Hepatit varsa tedaviyi düzenli sürdürmek ve düzenli kontrole gitmek büyük önem taşır” diye konuştu.