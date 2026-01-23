Sirozun gizli tehlikesi ortaya çıktı: Alkolü bırakmazsanız geri dönülmez oluyor

Sirozun en yaygın sebeplerinin Hepatit B-C enfeksiyonları ile aşırı alkol tüketimi olduğunu belirten Uzm. Dr. Ecemiş, özellikle Hepatit kaynaklı sirozun tedaviyle ilerlemesinin yavaşlatılabildiğini, alkolün yol açtığı sirozun ise tedavide çok daha zorlayıcı olduğunu vurguladı.