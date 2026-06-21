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Kaynak: AA

Yunan basınında yer alan haberlerde; Siros Adası'nın Ambela bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Kuvvetli rüzgarların etkili olduğu bölgede sivil savunma birimleri, Tria Lagkonia yerleşimindeki vatandaşlara cep telefonları üzerinden gönderilen 112 acil durum mesajıyla Ermupoli yönüne tahliye çağrısı verildi.

Yangına 10 itfaiyeci, 3 araç, 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale edilirken belediyeye ait su tankerleri ve gönüllüler de çalışmalara katkı sağladı.

Siros-Ermupoli Belediye Başkanı Aleksandros Atanasiu, yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ifade etti.

Yunanistan'da son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede yangın riski yüksek seviyede yer alıyor.